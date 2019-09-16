МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в среднем на 8%, при этом ранее в понедельник этот рост достигал 19%, и котировки достигали весенних уровней, — такова картина на рынке после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.15 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднимается на 8,59%, до 65,39 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 7,65%, до 58,99 доллара за баррель. После открытия торгов стоимость Brent росла на 19%, до 71,6 доллара, WTI — на 16%, до 63,5 доллара за баррель — максимальных уровней с весны.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".

Газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников сообщала, что страна намерена к понедельнику на треть восстановить нефтедобычу, потерянную из-за атаки дронов.

Более серьезная проблема для рынков состоит в том, как отразится на торгах учёт инвесторами риска дальнейших атак, считает стратег по международным рынкам J.P. Morgan Asset Management Керри Крейг (Kerry Craig), чье мнение приводит агентство Рейтер.