МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник утром опускаются, интерес инвесторов к рисковым активам снижается после атак беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, при этом скачок нефтяных цен слабо компенсирует уход трейдеров от риска, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.09 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,23%, до 7350,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,61%, до 5620,78 пункта, немецкий DAX — на 0,52%, до 12403,35 пункта.

Новости об атаках в Саудовской Аравии снизили спрос инвесторов на более рисковые активы, что оказывает давление на фондовые рынки. Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".

Нефтяные цены после новостей из Саудовской Аравии растут в среднем на 8%, при этом после открытия рост достигал 19%. На этом фоне дорожают акции компаний энергетического сектора: бумаги французской Total растут в цене на 2,1%, британской BP — на 3,6%, что несколько сдерживает снижение CAC 40 и FTSE 100.

Макростатистика из Китая также влияет негативно, вновь возвращая внимание трейдеров к рискам замедления темпов роста мировой экономики. Согласно официальным данным, рост промпроизводства и розничных продаж в Китае в августе неожиданно замедлился, а показатель роста промпроизводства стал худшим за последние 17 лет.