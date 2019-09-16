МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. "Сибур" открыл книгу заявок на пятилетние еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Ориентир доходности бумаг с погашением в сентябре 2024 года составляет около 3,75% годовых.

Компания 9-13 сентября провела во Франкфурте, Лондоне, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.

Организаторами выступают Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и "Сбербанк КИБ".