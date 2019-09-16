МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Доллар дешевеет к иене в понедельник днем ещё большими темпами, чем утром, — после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии инвесторы оценивают риски новых нападений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.19 мск курс доллара к иене снижается до 107,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,07 иены. Курс евро к доллару уменьшается до 1,1065 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1073 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) остаётся на уровне предыдущего закрытия в 98,26 пункта.

Спрос инвесторов на более безопасные активы вырос после инцидента на Аравийском полуострове. Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".

Традиционно иена считается более надежным активом, спрос на который растет в случае усиления глобальных рисков, в том числе — опасений вокруг ситуации на Ближнем Востоке. Трейдеры теперь оценивают риски новых нападений после того, как захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что они могут в любой момент подвергнуть новой атаке объекты в Саудовской Аравии.

Инвесторы продолжают ожидать и очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 17-18 сентября. По данным CME Group, 84,2% аналитиков ожидают, что базовая ставка Федрезерва будет снижена на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2-2,25%. Традиционно понижение ставки приводит к снижению курса доллара.