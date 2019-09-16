МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. "Сибур" установил объем размещения пятилетних еврооблигаций в размере 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Кроме того, эмитент снизил ориентир доходности этих бумаг с погашением в сентябре 2024 года до примерно 3,625% годовых с первоначального уровня около 3,75% годовых. Заявки на евробонды компания собирает в понедельник.

Спрос со стороны европейских и азиатских инвесторов на бумаги превышает 1 миллиард долларов.

Компания 9-13 сентября провела во Франкфурте, Лондоне, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.

Организаторами выступают Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и "Сбербанк КИБ".