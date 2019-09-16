МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций значительно прибавляет по основным индексам вслед за нефтью марки Brent, поднимающейся более чем на 10%, и на фоне укрепления рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.13 мск в плюсе на 1,09%, до 2822,22 пункта, индекс РТС — на 1,43%, до 1388,55 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался при этом на 30 копеек, до 64,04 рубля, курс евро — на 62 копейки, до 70,67 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 10,81%, до 66,67 доллара за баррель.

РОСТ РЫНКА

Цены на нефть на открытии рынка выросли на 10 долларов за баррель, показав самый высокий рост за всю историю торговли нефтяными фьючерсами, то есть с 1988 года, на фоне атак беспилотников инфраструктуры нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, отмечают аналитики Альфа-банка.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников.

Обороты по бумагам, входящим в индекс Мосбиржи, с начала торгов сегодня примерно в полтора раза выше, чем в конце прошлой недели, в свою очередь отмечает Дмитрий Беденков из ИК "Русс-Инвест". Локомотивом роста выступают акции нефтегазового сектора, указывает он.

"Заметную поддержку российскому рынку акций сегодня оказывает резкий рост нефтяных котировок. Секторальный индекс нефти и газа на Московской бирже к 14.00 мск прибавлял около 1,8%, что во многом и обуславливает рост широкого рынка. При этом общий аппетит к риску на глобальных рынках не способствует выраженному росту российских акций — европейские фондовые индексы и фьючерсы на американские индексы находятся к середине дня в умеренному минусе", — комментирует Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"В лидерах роста на новостях об атаке атаки йеменских повстанцев на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии находятся акции "Лукойла" и "Роснефти", — отмечает Александр Осин из ИК "Фридом финанс".

Среди лидеров роста – акции "Лукойла" (3,08%), "Роснефти" (3,82%), "Новатэка" (3,06%), бумаги "Татнефти" (префы растут на 1,91%, обыкновенные акции – на 1,98%).

"Однако обращает на себя внимание и высокие показатели прироста привилегированных и обыкновенных акций "Сургутнефтегаза". Эти бумаги по-прежнему, по факту структуры активов компании, играют на рынке защитную роль, несмотря на возможные планы руководства "Сургутнефтегаза" по увеличению инвестиций в "риск", — также замечает аналитик.

К текущему моменту префы "Сургутнефтегаза" поднимаются на 0,64%, обыкновенные акции – на 0,8%. Ранее в понедельник привилегированные акции "Сургутнефтегаза" росли на 2,3%, обыкновенные акции компании – на 4%.

Также существенно лучше рынка в понедельник торгуются акции "Полюса" (2,97%), префы "Ленэнерго" (2,22%), обыкновенные акции "Мечела" (1,67%), депозитарные расписки "Эн+ Груп" (2,9%) и акции ТГК-1 (2,23%).

"Аутсайдерами понедельника являются акции "Аэрофлота" (-2,84%), негативно реагирующие на резкий рост рублевой стоимости нефти, что может ухудшить финансовые показатели компании из-за повышения топливных издержек", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

Среди лидеров падения также – акции "Северстали" (-2,31%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,67%), депозитарные расписки "Русагро" (-1,22%), акции "Распадской" (-1,16%).

ПРОГНОЗЫ

В условиях относительно слабого глобального макроэкономического спроса эффект от резкого повышения цен для российского рынка неоднозначен, считает Осин.

"Стоит отметить, что если Саудовская Аравия действительно устранит последствия атаки за три-пять недель, как это предполагается сейчас исходя из заявлений саудовских властей, эффект непосредственно от данной ситуации на курс рубля и индекс РТС представляется слабым, тем более что резкий рост цен на нефть привел к росту доходности американских казначейских облигаций и опосредованно снижению цен ОФЗ при повышающем давлении на прогнозы инфляции в РФ", — поясняет он.

Во второй половине дня сохраняются преобладающие шансы повышения цен фондового рынка, отмечает аналитик. Однако технические факторы ограничивают потенциал роста индекса РТС, целевой диапазон закрытия которого на сегодняшних торгах составляет 1361–1393 пункта, отмечает Осин.

"Принципиальное значение для дальнейшей краткосрочной динамики фондовых рынков на этой неделе могут оказывать итоги заседания Федрезерва, которые будут объявлены в среду. До этого момента ожидаем от российского рынка преимущественно нейтральной динамики", — также указывает Поддубский.