МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. "Сибур" разместит пятилетние еврооблигации в размере 500 миллионов долларов с доходностью на уровне 3,45% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2024 года компания собирала в понедельник. Первоначально "Сибур" ориентировал инвесторов на доходности около 3,75% годовых, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до примерно 3,625% годовых.

Компания 9-13 сентября провела во Франкфурте, Лондоне, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.

Организаторами выступают Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и "Сбербанк КИБ".