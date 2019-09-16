МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе повышения рынка акций РФ по индексу Мосбиржи и снижения курса рубля против доллара, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленном на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет на 0,7%, РТС мало изменится, достигнув отметок 2812 и 1367 пунктов, соответственно. Курс евро останется около 1,105 доллара, курс доллара вырастет на 30 копеек, до 64,8 рубля, евро останется около 71,5 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

На этой неделе решающее влияние на рынок окажет заседание ФРС США и ее решение по процентной ставке, а также комментарии регулятора относительно будущего денежно-кредитной политики в США, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"Инвесторы ожидают снижения ставки на 25 б.п., что даст дополнительный позитивный импульс для роста финансовых рынков. Тем не менее, не все так однозначно. Так, в пятницу вышли данные о розничных продажах в США за август 2019 года. Вопреки ожиданиям аналитиков о снижении уровня продаж, продажи выросли на 0,4%, что свидетельствует о хорошем состоянии американской экономики и отсутствии необходимости в понижении ставки с целью ее стимулирования", — комментирует он.

В среду ожидаем серии твитов американского президента на фоне решения американского регулятора, поэтому волатильность будет повышенной, добавляет аналитик.

"Рынок не сомневается, что ставка кредитования через федеральные фонды будет сокращена на 25 б.п. Однако главным для инвесторов станет риторика выступления главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания. Ключевой вопрос, беспокоящий рынок, является ли текущее снижение ставок временной корректировкой денежно-кредитной политики, или это уже начало цикла снижения", — говорит Гельды Союнов из Альфа-Банка.

"Ключевым событием этой недели, способным определить динамику мировых рынков в середине месяца, станет заседание ФРС (17-18 сентября), по итогам которого мы ждем как снижения ключевой ставки на 25 б.п., так и понижения ориентиров по экономике и ставке на 2020 год, естественных в условиях перспектив торможения экономического роста", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Инвесторы также продолжат с нетерпением ждать позитивных новостей о ходе торговых переговоров США и Китая, способных усилить аппетит к риску, отмечает аналитик.

"Внимание инвесторов также будет обращено на развитие торгового конфликта США и Китая. Стороны перешли от конфронтации к поиску почвы для взаимовыгодного решения на основе переговорного процесса. Пока известно о том, что переговоры могут состояться в начале октября, но еще не сформирована актуальная повестка дня", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Технический анализ предсказывает рост на российском фондовом рынке, тем более, фундаментальные факторы также будут этому способствовать, уверен Андрей Манько из РИА Рейтинга.

Индекс Мосбиржи приблизится к своим историческим максимумам, но быкам не хватит сил преодолеть сопротивление продавцов, тем не менее полагает он.

На фоне улучшения внешнего фона индекс Мосбиржи будет тяготеть к обновлению исторических максимумов, ожидает Локтюхов из Промсвязьбанка.

На текущей неделе ожидается рост основных финансовых индексов в России и мире, также считает Алексей Скабалланович из "Регион ЭсМ". "Сейчас рынки находятся под давлением переговоров между США и Китаем о торговой сделке, где на данный момент наблюдается позитивная динамика, что должно позитивно сказаться на торговых площадках", — поясняет свою точку зрения он.

Российский фондовый рынок продемонстрировал настоящее ралли в конце августа – начале сентября, индекс Мосбиржи рос семь торговых сессий подряд, отмечает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс". Он в одном шаге от максимума, который может попробовать обновить на текущей неделе, считает эксперт.

РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Торговое противостояние между Китаем и США может лишь усиливаться, что увеличивает риски начала рецессии в США, полагает Гельды Союнов из Альфа-Банка.

"На этом фоне мы ожидаем начала фиксации прибыли в высоко-рискованных активах и уход инвесторов в защитные инструменты, к которым можно отнести доллар США", — добавил он.

Интерес к российским облигациям, скорее всего, поутихнет, говорит Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс",

В этих условиях курс доллара будет колебаться в диапазоне 65-66 рублей, а евро – 72-73 рубля, оценил он.

Впрочем, на этой неделе российская валюта будет получать дополнительную поддержку от продажи выручки экспортерами в рамках подготовки к налоговому периоду сентября, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". Участники рынка также будут закладывать в котировки рисковых активов снижение ставки американским регулятором, которое, скорее всего, состоится в среду, добавил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

По мнению Кочергина из банка "Восточный", наиболее привлекательной отраслью для инвесторов будет добыча газа, а наименее – сектор телекома. Среди лидеров роста он видит акции "Новатэка", а среди аутсайдеров – бумаги "Яндекса" и МТС.

Несколько лучше рынка будут выглядеть акции Сбербанка, розничных сетей и энергетиков, а хуже рынка будут акции металлургов, считает Манько из РИА Рейтинга.

Локтюхов из Промсвязьбанка в условиях крепкого рубля рассчитывает увидеть сохранение спроса на внутренние сектора, среди которых аналитик локально предпочитает электроэнергетический сектор.

"Мы также отмечаем активизацию спроса в акциях "Магнита", находящихся на неоправданно низких уровнях. Мы ждем постепенного улучшения финансовых метрик компании и считаем, что эти бумаги весьма интересны со среднесрочной точки зрения", — добавляет эксперт.

Скабалланович из "Регион ЭсМ" видит как наиболее привлекательные для инвестирования отрасли — банковскую и сырьевую. Особенно позитивно сейчас выглядят акции Сбербанка и "Газпрома", считает эксперт.

"На фоне смягчения денежной политики ведущих центральных банков можно ожидать притока средств в акции и облигации с высокой доходностью. На российском рынке интерес может быть проявлен к бумагам электроэнергетики, нефтегазового сектора, а также к металлургам", — считает Кочетков из "Открытие Брокер".

Ващенко из ИК "Фридом Финанс" считает, что интерес к российским облигациям, скорее всего, поутихнет, но увеличится спрос на акции. "Игроки начинают прощупывать идеи в промежуточных дивидендах. Полагаю, что лидерами роста будут бумаги сырьевых компаний, в особенности черной металлургии, а также банки. Аутсайдерами будут бумаги ритейла и телекомов", — добавляет он.