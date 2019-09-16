МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером растет после атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 17.44 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,15 доллара, или на 0,48%, до 1506,75 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 1,99%, до 17,918 доллара за унцию.

Инвесторы отдают предпочтения надежным активам из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки беспилотников на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

Ответственность за атаки взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом. Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.

Аналитик Carsten Menke Джулиус Баер (Julius Baer), чье мнение приводит агентство Рейтер, привел два возможных фактора роста цен на металл: "Одним из них является то, что люди рассматривают золото как своего рода хеджирование инфляции в этих условия. Второй и самый важный фактор — это рост геополитической напряженности и связанной с ней неопределенности".