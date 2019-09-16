МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в понедельник закрылись снижением на опасениях относительно замедления роста мировой экономики, вызванных неопределенностью на рынке нефти, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,65%, до 7319,74 пункта, французский CAC 40 — на 0,94%, до 5602,23 пункта, немецкий DAX — на 0,7%, до 12380,69 пункта.

Инвесторы воздерживаются от риска из-за роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки беспилотников на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

Ответственность за атаки взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом. Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.

"Похоже, инвесторы оценивают ситуацию как имеющую потенциал для дальнейшего влияния на геополитику, которая уже находится под давлением замедления мировой экономики, Brexit и торговой неопределенности", — сказал агентству Рейтер аналитик Cityindex Кен Оделуга (Ken Odeluga).

Давление на европейские индексы также оказывает снижение цен на акции компаний. Акции Airbus Group подешевели на 3,39%, а бумаги Louis Vuitton и Hermes International потеряли 3,9% и 2,8% соответственно после сообщения о том, что США может ввести пошлины на европейские товары.