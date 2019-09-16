МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок вырос в понедельник вслед за скачком цены нефти более чем на 10% после атак дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, говорят трейдеры.

Акции нефтегазового сектора стали локомотивом рынка РФ на этом фоне, отмечают эксперты.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,53%, до 2834,32 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,98%, до 1396,09 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Падение курса доллара к рублю почти на 40 копеек объясняет разницу в динамике индексов.

НЕФТЬ ТОЛКНУЛА АКЦИИ ВВЕРХ

Российский фондовый рынок в начале недели позитивно отреагировал на скачок цены нефти вверх более чем на 10%. Это произошло на фоне новостей о том, что нефтяные объекты крупнейшего экспортера и одного из трех крупнейших производителей нефти — Саудовской Аравии — в субботу подверглись атаке. Это сократило производство страной нефти более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в 9,8 миллиона.

По состоянию на 19.50 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 13,8%, до 68,53 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 13,3%, до 62,09 доллара за баррель.

В лидерах повышения цены на таком фоне вполне закономерно оказались акции российского нефтегазового сектора: "Роснефти" (+4,8%), "Новатэка" (+3,8%), "Татнефти" (+3,6%), "Лукойла" (+3,4%), "Газпром нефти" (+3,2%).

Снизились в цене акции "Аэрофлота" (-4,1%) на фоне скачка вверх цены нефти, что, скорее всего, скажется на стоимости авиационного топлива. Также подешевели акции "Россетей" (-2,4%), "Распадской" (-1,7%), "Северстали" (-1,4%)

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи переписал сегодня двухмесячную вершину, но сохранить устойчивый рост не сумел, отметил Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Вряд ли российские фондовые индикаторы сумеют уйти значительно выше с текущих уровней, если котировки нефти не продолжат демонстрировать позитивную динамику. Ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи может выступить уровень 2800 пунктов, для индекса РТС – отметка 1375 пунктов", — добавил он.

Индекс Мосбиржи вышел из консолидации и сделал еще один шаг к историческим максимумам, установленным в июне текущего года — чуть ниже 2850 пунктов, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В случае сохранения внешнего позитива, "быки" удержат инициативу в своих руках и попытаются уже в рамках этой недели подняться выше этого максимума", — оценил он.