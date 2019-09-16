МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты к доллару и евро продолжил уверенно расти — вот уже несколько дней подряд.

Основной импульс пришел от скачка рынка нефти, цена которой вечером росла на 15% — в район 69 долларов за баррель, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.31 мск снижался на 48 копеек до 63,86 рубля, курс евро — на 1,05 рубля до 70,23 рубля, следует из данных Московской биржи. В течение дня доллар и евро обновили минимумы с конца июля – около 63,58 рубля и 70,21 рубля, соответственно. Рост рубля против доллара продолжается третий день подряд, к евро — седьмой.

РУБЛЬ — НА НОВЫХ МИНИМУМАХ

Рубль вечером уверенно повышался против доллара и евро на фоне взлета цены на нефть, который вечером достигал 15% — в район 69 долларов за баррель сорта Brent.

Это произошло на фоне новостей о том, что нефтяные объекты крупнейшего экспортера и одного из трех крупнейших производителей нефти — Саудовской Аравии — в субботу подверглись атаке. Это сократило производство страной нефти более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

По состоянию на 20.22 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 14,9%, до 69,16 доллара за баррель.

В итоге, доллар и евро вечером снижались на 0,7-1,4%, обновив в течение торгов минимумы с конца июля. Рублевая цена нефти при этом подскочила выше уровня 4,4 тысячи за баррель сорта Brent против 3,9 тысячи в конце прошлой недели. Это отчасти свидетельствует о сдержанности курса рубля на фоне возросшей волатильности рынка нефти, говорят эксперты.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Основным фактором поддержки российской валюты стала ситуация на рынке энергоносителей, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. При этом валюты других развивающихся рынков в течение дня демонстрировали достаточно слабую динамику, отметил он.

"В текущей ситуации дальнейшему снижению американской валюты к рублю может противостоять желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям, а также снижение активности инвесторов в преддверии решения ФРС по ставке", — сказал Зварич.

В ближайшие дни курс доллара будет находиться в диапазоне 63,55-64,22 рубля, а евро может приблизиться к уровню 70 рублей в случае продолжения снижения европейской валюты на внешнем рынке, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

Завтра торги пройдут в диапазоне 63,8-64,5 рубля за доллар и 70-70,5 рубля за евро, оценил Андрей Люшин из Локо Банка.