МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Стоимость нефти во вторник утром коррекционно снижается после скачка цен почти на 15% из-за рисков на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.10 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,87%, до 68,42 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,24%, до 61,89 доллара за баррель. В понедельник после открытия торгов цена Brent подскочила на 19%, WTI — на 16%, после чего рост замедлился до 8-9%. К вечеру понедельника удорожание вновь ускорилось и достигло 15%. В среднем нефть подорожала из-за событий в Саудовской Аравии на 13%.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти — Саудовская Аравия — после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство нефти более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.

Риск новых нападений и опасения по поводу того, что королевству не удастся в короткие сроки восстановить добычу, подтолкнули нефтяные цены на 15% вверх.

Ситуация на Ближнем Востоке может ухудшиться на фоне подозрений США против Ирана, что может ещё какое-то время поддерживать нефтяные цены, считает аналитик Cityindex Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta), чье мнение приводит агентство Рейтер. "Однако давайте также не забывать о том, что сейчас ситуация со спросом не так хороша, что быстро снизит цены. Недавняя промышленная статистика по Китаю оказалась негативной", — отметила эксперт.