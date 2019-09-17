МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Доллар слегка дорожает к иене и дешевеет к евро во вторник утром в преддверии начала двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 мск курс евро к доллару рос до 1,1013 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 108,19 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,12 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) оставался на уровне прошлого закрытия в 98,61 пункта.

Очередное заседание ФРС США запланировано на 17-18 сентября. По данным CME Group, снижения ставки на 25 базисных пунктов с текущих 2-2,25% ожидают по-прежнему большинство аналитиков. Однако теперь за такую вероятность высказываются 63,5% экспертов, тогда как днем ранее показатель достигал 84%, а на прошлой неделе — около 90% и более.

Позднее в ходе торгов ожидается статистика по США. Федрезерв сообщит данные по промпроизводству в стране в августе. Аналитики полагают, что в месячном выражении показатель вырос на 0,2% после снижения в июле на 0,2%.