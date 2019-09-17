МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Золото дешевеет во вторник в ожидании начала двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и решения регулятора по ставке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.45 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 5,65 доллара, или на 0,37%, до 1505,85 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,66%, до 17,907 доллара за унцию.

Очередное заседание Федрезерва состоится 17-18 сентября, в среду регулятор объявит решение по ставке, а также озвучит свои прогнозы по росту ВВП страны и дальнейшему изменению ставки.

По данным CME Group, большинство экспертов ожидают от ФРС снижения ставки на 0,25 процентного пункта с нынешнего уровня в 2-2,5%. При этом если в понедельник такую вероятность ожидали 84% экспертов, то во вторник только 63,5%, в то время как остальные 36,5% аналитиков выступают за сохранение ставки. Золото чувствительно к изменению ставки ФРС, так как это отражается на курсе доллара, который влияет на котировки металла.

"Если Федрезерв пойдет против ожиданий рынков, есть значительная вероятность того, что мы можем увидеть краткосрочный разворот цен на золото и быстрое снижение до 1455 долларов", — цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Phillip Futures Бенджамина Лу (Benjamin Lu).