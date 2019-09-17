МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Российские инвесторы купили 41% выпуска еврооблигаций "Сибура", сообщил агентству "Прайм" Денис Шулаков, первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

"Сибур" в понедельник разместил пятилетние еврооблигации в размере 500 миллионов долларов с доходностью на уровне 3,45% годовых. Организаторами выступили Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и "Сбербанк КИБ".

Книга заявок на бумаги была открыта с ориентиром по доходности около 3,75% годовых. Как только заявки инвесторов из Европы и Азии превысили 1 миллиард долларов, ориентир доходности был пересмотрен до около 3,625% годовых, и был установлен объем выпуска 500 миллионов долларов. Финальная книга заявок была закрыта по ставке 3,45% годовых.

"На пике наполнения книга заявок составляла 1,35 миллиарда долларов. В финальной книге объемом 1 миллиард долларов 86 инвесторских заявок", — рассказал Шулаков.

По его словам, российские инвесторы купили 41% выпуска, инвесторы из континентальной Европы — 26%, инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки — 15%, из Великобритании — 11%, из США — 7%. На управляющие компании и фонды пришлось 51% выпуска, на банки — 49%.

Данный выпуск стал первым для "Сибура" в статусе эмитента с инвестиционным кредитным рейтингом. Одним из преимуществ размещения стала "редкость кредита" для инвесторов – на момент открытия книги в обращении находился единственный выпуск еврооблигаций компании объемом 307 миллионов долларов с погашением в 2023 году, ранее частично выкупленный компанией, отметил собеседник агентства.