МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Рубль корректируется вниз к доллару и евро, следуя за динамикой нефтяных цен, которые немного снижаются после взлета на 13% на атаке дронов в Саудовской Аравии.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.22 мск повышался на 10 копеек — до 64,15 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 70,61 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти снижается на 0,5% — до 68,69 доллара за баррель по марке Brent.

По итогам торгов понедельника рубль заметно укрепился: курс доллара снизился на 29 копеек, евро — на 85 копеек.