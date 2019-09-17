МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторник без единой динамики, при этом индексы Китая оказались под давлением на фоне мер центробанка, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,74%, до 2978,12 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2%, до 1651,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,23%, до 26790,24 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 0,01%, до 2062,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,33%, до 6695,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,06%, до 22001,32 пункта.

Индексы Китая показали заметное снижение на внутренних факторах. С понедельника, 16 сентября, вступило в силу снижение Народным банком Китая (ЦБ) нормы обязательных резервов для финансовых учреждений на 50 базисных пунктов. В начале сентября банк сообщал, что для региональных банков ставка будет дополнительно снижена на 100 базисных пунктов в два этапа — с 15 октября и с 15 ноября

Вместе с этим, как сообщает агентство Рейтер, китайский ЦБ сохранил 12-месячную процентную ставку, несмотря на недавнюю слабую статистику по промышленности и торговле.

Гонконгский Hang Seng оказался под давлением после того, как агентство Moody's ухудшило прогноз по рейтингам Гонконга до негативного на фоне продолжающихся протестов.