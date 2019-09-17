МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут благодаря подорожавшей нефти, при этом немецкий DAX снижается из-за падения стоимости акций интернет-ритейлера Zalando, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.27 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,23%, до 7338,44 пункта, французский CAC 40 — на 0,11%, до 5608,47 пункта, немецкий DAX — снижался на 0,15%, до 12361,81 пункта.

В понедельник нефтяные цены выросли более чем на 10% на новостях из Саудовской Аравии. Так, крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти — Саудовская Аравия — после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство нефти более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

Неясные перспективы восстановления добычи и риски повторных атак подтолкнули цены на нефть вверх, что продолжает поддерживать акции энергетических компаний региона. В результате бумаги французской Total дорожают на 2%, французской Engie — на 1,5%, британской BP — на 1,1%.

Акции Zalando падают в цене на 9,5% после того, как шведская Kinnevik сообщила, что продала 13,13 миллиона акций Zalando институциональным инвесторам за 558 миллионов евро, что представляет 5,2% акционерного капитала немецкой компании.