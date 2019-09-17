МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем несколько усилили темпы снижения после значительного роста в понедельник из-за опасений, связанных с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.51 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,49%, до 67,99 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,56%, до 61,69 доллара за баррель. В среднем нефть подорожала из-за событий в Саудовской Аравии на 13%. Утром во вторник нефть дешевела в среднем на 1%.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти — Саудовская Аравия — после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство нефти более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.

Опасность новых нападений и неясность по поводу сроков восстановления добычи поддерживают неопределенность среди трейдеров. Рынки ожидают позднее во вторник конференцию главы минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сальмана.

"Все внимание будет обращено к саудовской конференции. Нам нужна четкая оценка ущерба, нам нужно видеть план по восстановлению. А пока мы не знаем, какой на самом деле будет ущерб добыче нефти и как долго это продлится — это главный вопрос, которым задаются с субботы", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика ELS Analysis Сэмюэля Чижука (Samuel Ciszuk).