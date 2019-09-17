МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к концу года может подняться до 65 рублей из-за сезонного оттока капитала, но в ближайшем будущем справедливым для рубля коридором может стать уровень в 62,5-63,5 за доллар, прогнозирует руководитель валютно-финансового департамента Citi Россия Денис Коршилов.

Во вторник доллар торгуется около уровня 64 рублей, российская валюта корректируется вниз к доллару после заметного укрепления по итогам торгов понедельника, вызванного скачком цен на нефть после атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии.

"С моей точки зрения, с точки зрения трейдера, справедливым для рубля является коридор 62,5-63,5 (к доллару — ред.) в ближайшем будущем. Конечно, к концу года из-за сезонного оттока капитала рубль может ослабнуть до 65, но в целом, нормальное для него значение должно быть 62,5-63,5, как нам кажется, при сохранении бюджетного правила на текущих уровнях", — сказал Коршилов журналистам.

Он отметил, что одним из факторов укрепления рубля могло бы стать улучшение геополитического фона, в частности если будет согласована встреча в "нормандском формате" по урегулированию украинского кризиса.

"Что касается курсовых ориентиров, все происходит в этом году закономерно, в июле-августе 2019 года рубль предсказуемо ослаб из-за больших дивидендных выплат и вызванного этим оттока капитала из страны. Сейчас дивидендные выплаты сошли на нет, мы видим интерес иностранных инвесторов к нашей валюте", — обратил внимание эксперт.

При этом он заметил, что рубль — одна из редких валют, которая с начала 2019 года по текущий момент укрепилась, а не ослабла в силу того, что у нас очень высокая процентная ставка в реальном и номинальном выражении по отношению к другим развивающимся рынкам.

"И даже последние события, которые мы видим на мировом геополитическом пространстве, связанные с новым персидским кризисом — все валюты развивающихся стран ослабли из-за бегства инвесторов от риска. Практически единственная валюта, которая вчера укрепилась — это был рубль, понятно, из-за роста нефти на 12%, тем не менее, есть и другие валюты, которые связаны с сырьем, они ослабевали", — добавил он.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти — Саудовская Аравия — после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство нефти более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

"Мы видим очень хороший, большой интерес инвесторов, продолжающийся к российскому рублю, российским активам — все это безусловно связано с сочетанием макроэкономической картины высокого сальдо текущего счета, положительного, и очень высоких процентных ставок, которые держатся в России", — отмечает Коршилов.

При этом экономист Citi в России, Украине и Казахстане Артем Заигрин отметил, что справедливый курс рубля 52-53 рубля к доллару, остальное — риск-премия, связанная с бюджетным правилом, санкционными рисками и усилением геополитической напряженности.