МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций корректируется вниз вслед за нефтью марки Brent и на фоне ослабления рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.21 мск снижался на 0,28% — до 2826,3 пункта, индекс РТС — на 0,66%, до 1386,86 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 15 копеек – до 64,2 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 70,84 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 1,48% — до 68 долларов за баррель.

На утренних торгах индекс Мосбиржи поднимался в район исторического максимума, индекс РТС – почти до "круглой" отметки в 1400 пунктов. Однако затем оба индекса стали корректироваться вниз, чему способствует как ослабление стоимости нефти, так и рубля к основным инвалютам.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Бумаги "Системы" показывали уверенный рост на фоне новостей о запланированном выкупе акций в объеме до 3 миллиардов рублей, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

На новостях о buy back акции АФК "Система" подскочили на 9,6% — до 13,646 рубля и обновили максимум с декабря 2017 года. К текущему моменту акции компании поднимаются на 4,92%.

"В свободном обращении находятся около 33% акций, дочерняя компания выкупит примерно 3%. Рынок, на мой взгляд, переварит такой объем, он сопоставим с торговым оборотом за 10 дней. За полгода действия программы можно аккуратно выкупать акции с рынка, чтобы это не привело к нехватке ликвидности и резкому росту цены. Поэтому, ажиотаж, наблюдавшийся на открытии, скорее всего, скоро закончится. Косвенно об этом свидетельствуют и заявленные параметры: 300 миллионов акций и 3 миллиарда рублей, то есть можно предположить, что холдинг оценивает свою справедливую капитализацию достаточно консервативно, сейчас акция стоит около 13 рублей", — комментирует Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

"Рост нефти прекратился, после чего котировки начали склоняться к коррекции. Вместе с этим прервалось повышение отечественного рынка. С другой стороны, акции "Роснефти" дорожали почти на 1,5% на фоне информации о том, что компания настаивает на льготах для разработки северных месторождений, ссылаясь на благоприятные условия для проектов "Новатэка", — комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

К текущему моменту акции "Роснефти" поднимаются на 0,93%, акции "Новатэка" на 0,94%.

Среди лидеров роста – обыкновенные акции "Мечела" (1,64%), префы "Башнефти" (1,35%), депозитарные расписки "Эн+ Груп" (1,14%), акции "Русгидро" (1,06%) и депозитарные расписки "Ленты" (1,01%).

Среди лидеров падения – акции "Интер РАО" (-3,92%), ТГК-1 (-2,77%), ОГК-2 (-2,16%), ФСК ЕЭС (-1,74%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,61%), а также акции "Русала" (-1,41%), "Лукойла" (-1,12%) и обыкновенные акции "Россетей" (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон к середине дня складывается умеренно негативный. Нефтяные цены ускорили темпы нисходящей коррекции, теряя порядка 1,5%. Котировки Brent, однако, остаются выше 68 долларов, а WTI – выше 61 доллара. Инвесторы во вторник и среду в случае отсутствия геополитических новостей могут переключиться на данные по запасам нефти в США и, при разочарованиях, ускорить локальную фиксацию прибыли", — говорит Кожухова из "Велес Капитала".

Во второй половине дня нисходящая коррекция на биржах РФ может ускориться при более сильных продажах на нефтяном рынке, добавляет аналитик.

"Индексы РТС и Мосбиржи достигли значимых краткосрочных технических уровней поддержки, с вероятностью 60% можно ожидать стабилизации или некоторого роста фондовых индексов РФ от текущих значений. Целевой диапазон закрытия для индексов Мосбиржи и РТС на сегодня 2813-2850 пункта и 1384-1435 пункта", — говорит Александр Осин из ИК "Фридом Финанс".