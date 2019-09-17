МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть резко упали во вторник вечером, Brent — на 6,3%, WTI — на 5,3% после сообщения о том, что Саудовская Аравия может восстановить добычу нефти быстрее, чем ожидалось, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.53 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,82%, до 65,69 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,40%, до 59,91 доллара за баррель.

Инвесторы отыгрывают сообщение СМИ о том, что Саудовская Аравия может восстановить добычу нефти после субботних атак в более короткие сроки, чем ожидалось.