МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются во вторник в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.17 мск индекс Dow Jones снижался на 0,21%, до 27020,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 8146,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,02%, до 2997,32 пункта.

Внимание инвесторов сосредоточено на двухдневном заседании ФРС США, которое проходит 17-18 сентября. Все меньше аналитиков ожидают снижения процентной ставки. По данным CME Group, 61,2% экспертов прогнозируют, что показатель будет уменьшен на 25 базисных пунктов, остальные остальные 38,8% ожидают сохранения показателя на текущем уровне в 2-2,25% годовых. При этом на прошлой неделе, также по данным CME Group, снижения процентной ставки ожидало гораздо большее количество аналитиков, а именно 88,8%.

Вероятность снижения процентной ставки снизилась после публикации статданных по объему промпроизводства в США в августе. По данным ФРС США, показатель увеличился на 0,6% после падения на 0,2% в июле. Аналитики ожидали менее резкого роста на 0,2%

Давление на индексы также оказывает снижение цен на акции нефтяных компаний. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, Саудовская Аравия восстановит добычу нефти после атак в течение 2-3 недель. В результате, бумаги Marathon Oil дешевеют на 6,14%, а Devon Energy Corp — на 4,87%. На предыдущей торговой сессии акции компаний дорожали на 9,7% и 8,5% соответственно.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.