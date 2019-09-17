МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером не показывает определенной динамики в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики, а также на уменьшении рисков, связанных с последствиями атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшается на 1,65 доллара, или на 0,11%, до 1509,85 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель рос. Цена декабрьского фьючерса на серебро увеличивается на символические 0,01%, до 18,027 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказывают новости о скором восстановлении добычи нефти в Саудовской Аравии, добыча которой пострадала от субботней атаки на ее нефтяные объекты. Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники из Саудовской Аравии, сообщил, что королевство сможет восстановить добычу нефти в течение двух-трёх недель, что вернуло преобладание рисковых настроений на рынок.

С другой стороны, поддерживает цену на золото предстоящее заседание ФРС, в рамках которого регулятор примет решение относительно дальнейшего направления монетарной политики. По данным CME Group, большинство экспертов прогнозирует, что показатель будет уменьшен на 25 базисных пунктов, а 38,8% ожидают сохранения показателя на текущем уровне в 2-2,25% годовых.

Традиционно снижение ставки оказывает давление на курс доллара, что в свою очередь поддерживает котировки золота — в этом случае металл становится более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.