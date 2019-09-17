МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Курс доллара умеренно растет по отношению к иене во вторник вечером, поддержку доллару оказывают новости из Саудовской Аравии, но потенциал этого роста пока невелик, так как инвесторы ожидают снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.42 мск курс доллара к иене растет до 108,14 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,12 иены. Курс евро к доллару увеличивается до 1,1062 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,27%, до 98,34 пункта.

Укреплению курса доллара по отношению к "безрисковой" иене способствует уменьшение опасений инвесторов относительно негативного влияния на добычу нефти Саудовской Аравией после атаки на ее нефтяные объекты. Ранее во вторник агентство Рейтер, со ссылкой на источники, сообщило, что страна может восстановить добычу нефти в течение двух-трёх недель. Соответствующие новости способствовали возвращению рисковых настроений на рынок.

Сдерживает рост курса доллара ожидание снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, большинство экспертов прогнозирует, что показатель будет уменьшен на 25 базисных пунктов. Более низкая учётная ставка негативна для курса соответствующей валюты.