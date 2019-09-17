МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Российский рынок снизился по итогам торгов вторника после обвала цен на нефть марки Brent более чем на 6%, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 0,47%, до 2820,86 пункта, индекс РТС — на 1,05%, до 1381,5 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск растёт на 30 копеек, до 64,35 рубля, курс евро — на 76 копеек, до 71,19 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает более чем на 5%, до 65,5 доллара за баррель.

На утренних торгах индекс Мосбиржи поднимался в район исторического максимума, индекс РТС – почти до круглой отметки в 1400 пунктов. Однако затем оба индекса стали корректироваться вниз, чему способствует как ослабление стоимости нефти, так и рубля к основным инвалютам.

Обвал нефтяных котировок, компенсирующий их взлёт накануне, произошёл после сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия может восстановить добычу нефти, пострадавшую от атак на её нефтяные объекты, быстрее, чем ожидалось.

"Как и ожидалось, после резкого взлета нефтяных котировок в понедельник сегодня, после поступившей на рынки информации о том, что Саудовская Аравия может восстановить добычу нефти, спекулятивный скачок стоимости фьючерсных контрактов был частично нивелирован, что негативно отразилось на цене акций отечественных нефтепроизводителей, изрядно подросших на предыдущей торговой сессии", — комментирует аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров падения сегодня оказались акции "Интер РАО" (-4,24%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-3,3%), ТГК-1 (-3,26%), префы "Ленэнерго" (-2,82%), акции ОГК-2 (-2,57%), а также акции ФСК ЕЭС (-2,48%), компании "Энел Россия" (-2,17%), "М.Видео" (-1,59%), "Лукойла" (-1,56%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,39%).

С другой стороны, акции АФК "Система" уверенно росли на фоне новостей о запланированном выкупе акций в объеме до 3 миллиардов рублей.

На новостях о buy back акции АФК подскочили на 9,6% — до 13,646 рубля — и обновили максимум с декабря 2017 года. К закрытию торгов акции компании выросли на 3,3%.

Среди лидеров сегодняшнего роста также — депозитарные расписки "Ленты" (1,42%), обыкновенные акции "Мечела" (1,34%), акции "Полюса" (1,28%), Polymetal (1,16%), компании "Сафмар финансовые инвестиции" (1,05%), префы "Сургутнефтегаза" (0,92%), акции "Русгидро" (0,83%).

ПРОГНОЗЫ

"Ситуация на рынке будет во многом зависеть от новостей, насколько быстро Саудовская Аравия сможет восстановить добычу — сведения на этот счёт довольно противоречивые. В любом случае такой сильный спекулятивный рост в условиях падения спроса был неустойчивым и краткосрочным, поэтому, скорее всего, падение нефтяных цен и котировок нефтяных акций может получить продолжение", — считает старший аналитик компании "БКС премьер" Сергей Суверов.

"В настоящий момент дальнейшая динамика фьючерсного контракта Brent будет зависеть от уровня 65 долларов, и если стоимость барреля закрепится под данным рубежом, то цена "черного золота" со временем может вернуться к отметке 61 доллар, что окажет определенное давление на бумаги "Лукойла", "Роснефти", "Татнефти" и "Газпром нефти", — указывает в свою очередь Дроздов.