МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты к доллару и евро усилил снижение вечером на фоне провала рынка нефти почти на 7% во второй половине дня, говорят эксперты.

Инвесторы после нескольких дней роста рубля решили откупить подешевевшую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.55 мск повышался на 30 копеек до 64,35 рубля, курс евро — на 75 копеек до 71,18 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – КОРРЕКЦИЯ УСИЛИЛАСЬ

Рубль вечером ощутимо снижался против доллара и евро, корректируясь после сильного роста, отмечавшегося в последние несколько дней. Так, доллар снижался к рублю три дня подряд, а евро – семь дней.

В итоге, после этого снижения доллар и евро обновили минимумы с конца июля – около 63,58 рубля и 70,21 рубля, соответственно.

Однако рынок нефти, после роста накануне на 13%, во вторник корректируется вниз. После умеренного (в нынешних условиях) снижения днем примерно на 1,5% нефтяные котировки во второй половине дня проваливались почти на 7%.

Инвесторы отыгрывали сообщение агентства Рейтер со ссылкой на источники из Саудовской Аравии о том, что королевство может восстановить добычу нефти после субботних атак на ее нефтяные объекты в течение 2-3 недель. По данным источников, Саудовская Аравия уже восстановила почти 70% добычи от выбывших в результате атаки дронов 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки.

В итоге, доллар и евро вечером повышались на 0,5-1%. Рублевая цена нефти при этом колебалась выше уровня 4,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Внимание инвесторов в ближайшие дни будет привлечено к заседанию ФРС, которое закончится завтра, говорит Андрей Люшин из Локо Банка.

"В среду станет известно, будет ли Федрезерв смягчать денежно-кредитную политику и ключевую ставку до 2% годовых. Аналогичное решение в четверг может принять Банк Японии. Завтра торговля на российском рынке пройдет в диапазоне 64,2-64,9 рубля за доллар и 70,9-71,6 рубля за евро", — оценил он.

Курс доллара в ожидании завтрашних итогов заседания ФРС, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 64,1-64,5 рубля, евро, вероятно, останется в границах 70,8-71,3 рубля, оценил Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".