МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Основные европейские фондовые биржи во вторник закрылись главным образом снижением на сохранении неопределенности относительно выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,04%, до 7318,15 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,24%, до 5615,51 пункта, немецкий DAX — уменьшился на 0,04%, до 12375 пункта.

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума планировала выйти из Евросоюза ещё в марте нынешнего года, но затем в силу незаключения необходимых, как утверждалось, договорённостей эта дата несколько раз переносилась. На данный момент ситуация вокруг Brexit в очередной раз зашла в тупик: парламент королевства выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз же отказывается возобновлять переговоры и пересматривать это соглашение.

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей стороны настаивает, что страна покинет ЕС в срок до 31 октября — с соглашением или без. Тем временем Европарламент позже в среду проголосует относительно резолюции о Brexit, которая предусматривает поддержку возможности отсрочки даты отделения Великобритании от союза.

"Учитывая события вокруг Brexit, трейдеры склоняются в сторону безопасных активов", — отметил аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden), чье мнение приводит агентство Рейтер.