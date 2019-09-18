ВАШИНГТОН, 18 сен /ПРАЙМ/. В среду в Вашингтоне завершится очередное заседание управляющих Федеральной резервной системой (ФРС) США, по итогам этого заседания, согласно прогнозам аналитиков, опрошенных РИА Новости, регулятор понизит ставку на 25 базисных пунктов (или 0,25 процентного пункта).

Эксперты полагают, что, несмотря на настойчивые призывы из Белого дома от президента США Дональда Трампа снизить ставку "до нуля или ниже", регулятор не станет делать резких шагов. Ставку понизят до 1,75-2%, уверены они.

КУРС НА ПОНИЖЕНИЕ

Очередное заседание комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы проходит 17-18 сентября. Итоги заседания будут объявлены в 14.00 по Вашингтону (21.00 мск). По итогам заседания ожидается пресс-конференция с участием главы регулятора Джерома Пауэлла.

ФРС снизила ставку впервые за 10 лет в конце июля на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25%. Большинство экспертов также ожидает, что до американских выборов ставка вновь будет понижена, и неоднократно. Управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак полагает, что комфортная ставка для рынка сейчас 1,5-1,75% и идти к этому регулятор будет постепенно.

"Мое ожидание, что ставку на заседании в среду снизят на 25 базисных пунктов. ФРС услышала Трампа, осознала угрозу для экономики от торговой войны с Китаем, хотя раньше регулятор относился к этой угрозе скептически. Но снижение будет постепенным", — говорит он.

Руководитель аналитического агентства Smith`s Research & Gradings Терри Смит тоже считает, что торговый конфликт и внешние факторы сыграют важнейшую роль в принятии решения. "Глобальная экономика замедляется, и это объективная реальность. Возможно, конфликт с Китаем придал движению маятника экономики больше стимула, но тренд на замедление был и раньше. Я ожидаю, что ставка будет понижена на 0,25 процентного пункта с потенциалом к дальнейшему понижению вплоть до выборов президента США в 2020 году", — резюмировал он. Гельды Союнов из Альфа-Банка поддерживает эту точку зрения: "Рынок не сомневается, что ставка кредитования через федеральные фонды будет сокращена на 25 базисных пунктов".

При этом эксперт продолжает мысль Смита, добавляя, что "главным для инвесторов станет риторика выступления главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания. Ключевой вопрос, беспокоящий рынок, является ли текущее снижение ставок временной корректировкой денежно-кредитной политики, или это уже начало цикла снижения".

О грядущем понижение ставки на 0,25 процентных пункта пишет в своем аналитическом обзоре и Bank of America Merrill Lynch, согласно прогнозу банка, ожидается понижение ставки на 50 базисных пунктов – до 1,5-1,75%.

Некоторые аналитики все же не исключат возможности и сохранения ставки на сентябрьском заседании. По данным CME Group, большинство инвесторов (77,3%) ожидают снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов. Остальные 22,7% прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне в 2-2,25% годовых.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД

Глава ФРС Джером Пауэлл ранее не исключал введение отрицательной ставки, но если это будет продиктовано экономической целесообразностью. Выступая в начале сентября в Университете Цюриха в Швейцарии, он заявил, что "экономика США продолжает демонстрировать хорошие показатели и находится в хорошей позиции", "тем не менее, остаются значительные риски… включая более медленные глобальные темпы роста, неопределенность относительно торговой политики и постоянно низкую инфляцию".

Трамп не раз критиковал Пауэлла, что крайне нетипично в истории взаимоотношений президентов и глав центробанков. Трамп намекал, что может уволить Пауэлла, хотя юристы расходятся во мнениях относительно того, есть ли у Трампа такие полномочия. При этом Трамп имеет право не продлить полномочия Пауэлла, хотя тот заступил на четырехлетний срок только в феврале 2018 года. Трамп уже отказался продлевать полномочия предшественницы Пауэлла Джанет Йеллен. Пауэлл на фоне угроз Трампа напоминает, что ФРС по американским законам имеет независимый от властей статус.

ФРС отказалась на десятилетие от понижения ставки после того, как американская финансовая система оправилась от кризисных тенденций, регулятор во избежание усиления инфляции и "перегрева" экономики перешел к политике стабилизации — ставка вновь начала расти. О последнем поднятии ставки ФРС объявила по итогам заседания в декабре. Регулятор тогда ожидаемо принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых.

По итогам следующих заседаний ставка находилась на прежнем уровне. Теперь регулятор начал "игру на понижение" из-за ситуации, сложившейся в глобальной экономике и торговых войн.

Большое влияние на действия американского финансового регулятора оказывают, в частности, решения европейского центробанка. ЕЦБ на недавнем заседании принял решение понизить ставку по депозитам до минус 0,5% и объявил о возобновлении программы выкупа активов в размере 20 миллиардов евро в месяц.