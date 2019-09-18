МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут, следуя динамике бирж США, в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,39%, до 2989,75 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,11%, до 1653,24 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,03%, до 26797,53 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,41%, до 2071,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,2%, до 6681,9 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,18%, до 21960,62 пункта.

Биржи Азии следуют позитивной динамике бирж США, которые закрылись ростом на 0,1-0,4%. Мировые рынки ожидают решения Федрезерва по ставке, которое будет принято по итогам двухдневного заседания в среду вечером.

Аналитики ожидают, что регулятор понизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов с текущей отметки в 2-2,25%. По данным CME Group, такую вероятность прогнозируют чуть более половины экспертов — 54,2%, тогда как остальные считают, что ставка будет сохранена. При этом в понедельник понижения ожидали более 80% аналитиков.

Японский Nikkei 225 при этом под давлением на фоне слабой статистики. Так, импорт в августе в годовом выражении сократился на 12%, ожидалось снижение показателя только на 11,2%. Экспорт при этом уменьшился на 8,2%, что слабее прогнозируемого снижения на 10,9%.