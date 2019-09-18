МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам растет в среду утром на ожиданиях трейдерами решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке и прогноза регулятора по экономике страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.27 мск курс евро к доллару снижался до 1,1065 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1071 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 108,2 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,12 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,04%, до 98,3 пункта.

В среду вечером Федрезерв объявит итоги очередного двухдневного заседания, озвучив свое решение по ключевой ставке и прогнозы по росту экономики страны и дальнейшей монетарной политике.

Эксперты прогнозируют, что ключевая ставка будет понижена на 0,25% с текущей отметки в 2-2,25%. При этом, по данным CME Group, такого шага от регулятора ожидают чуть более половины экспертов — 54,2%, остальные прогнозируют сохранение ставки. В понедельник снижения ожидали более 80% аналитиков.

Ожидания снижения ставки ослабли после сильной статистики по промпроизводству США — показатель в августе в месячном выражении вырос на 0,6%, тогда как ожидалось увеличение на 0,2%.