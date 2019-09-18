МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром опускается в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и решения регулятора по ставке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.42 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 3,05 доллара, или на 0,20%, до 1510,35 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,76%, до 18,003 доллара за унцию.

В среду вечером будут объявлены итоги очередного заседания Федрезерва, регулятор объявит свое решение по ключевой ставке и опубликует прогнозы роста ВВП США и изменения ключевой ставки.

Аналитики склоняются к тому, что регулятор понизит ставку на 25 базисных пунктов с текущих 2-2,25%. Но по данным CME Group, такую вероятность прогнозируют чуть более половины экспертов — 56,5%, тогда как остальные считают, что ставка будет сохранена. В понедельник понижения ожидали более 80% аналитиков.

Золото чувствительно к изменению ставки ФРС, так как это отражается на курсе доллара, который влияет на котировки металла.