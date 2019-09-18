МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Рубль снижается к доллару и повышается к евро в отсутствие сильных сигналов и в ожидании игроками решения и комментариев ФРС США по денежно-кредитной политике.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск повышался на 3 копейки — до 64,39 рубля, курс евро снижался на 5 копеек, до 71,22 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,2% — до 64,68 доллара за баррель по марке Brent.