МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды без единой динамики, участники торгов ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, при этом японский индекс оказался под давлением после выхода данных о внешней торговле страны, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,25%, до 2985,66 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,26%, до 1655,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 0,13%, до 26754,12 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 0,41%, до 2070,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%, до 6681,6 пункта, японский Nikkei 225 — сократился на 0,18%, до 21960,71 пункта.

В среду вечером ФРС обнародует итоги очередного заседания и огласит прогнозы роста ВВП страны и дальнейшей монетарной политики. Аналитики ожидают, что ключевая ставка Федрезерва будет снижена на 0,25%, до 1,75-2% с текущего уровня в 2-2,25%.

Японский Nikkei 225 закрылся в минусе после выхода данных о торговом балансе. Импорт в страну в августе в годовом выражении сократился на 12%, ожидалось снижение показателя только на 11,2%. Экспорт при этом уменьшился на 8,2% при прогнозируемом снижении на 10,9%. В четверг инвесторы также ожидают очередного заседания ЦБ Японии.

Рынки продолжают следить за ситуацией после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, что привело к скачку нефтяных цен в понедельник почти на 15%. Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти после этих атак в субботу сократил добычу на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Но во вторник министр энергетики королевства объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а добыча пока восстановилась наполовину, и что страна восстановит уровень мощностей в нефтедобыче в 11 миллионов баррелей в сутки к концу сентября. В результате нефть подешевела на 7% по итогам дня.