МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду днем поднимаются, наибольший рост демонстрирует британский FTSE 100 на фоне ослабления фунта стерлингов, при этом аналитики ожидают решений крупных мировых ЦБ о дальнейшей монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.44 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,26%, до 7339,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,13%, до 5622,87 пункта, немецкий DAX — на 0,1%, до 12384,76 пункта.

Фунт слабеет к доллару примерно на 0,3% после публикации статистики темпов роста потребительских цен в Великобритании. Согласно официальным данным, годовая инфляция в стране в августе замедлилась сильнее прогноза. Более дешевый фунт поддерживает стоимость акций компаний-экспортеров, так как это увеличивает их доход в национальной валюте.

В среду и четверг три крупных регулятора примут решения о своей монетарной политике. Так, вечером в среду завершается двухдневная встреча Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которой Федрезерв, как ожидается, понизит ключевую ставку на 0,25 процентных пунктов с текущих 2-2,25% и обнародует свои прогнозы ВВП и дальнейших изменений ставки. А в четверг пройдут заседания центробанков Японии и Великобритании.

"Мы почти полностью уверены в том, что увидим сегодня снижение ставки Федрезервом, но также выйдет и прогноз изменения монетарной политики, на что будет обращено внимание", — цитирует агентство Рейтер мнение валютного рыночного аналитика Monex Саймона Харви (Simon Harvey).

Бумаги британской Kingfisher, одного из крупнейших в мире ритейлеров на рынке хозтоваров "сделай сам", дешевеют на 2% после того, как компания сообщила о снижении базовой прибыли и выручки в первом полугодии текущего фингода.