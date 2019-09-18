МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются чуть более высокими темпами, чем утром, трейдеры продолжают отыгрывать статистику Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов этого сырья в США перед выходом официальной статистики минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.22 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,2%, до 64,42 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,46%, до 58,83 доллара за баррель.

В ночь на среду API сообщил о росте запасов нефти в США за неделю по 13 сентября на 592 тысячи баррелей, при этом аналитики прогнозировали снижение запасов за период на 2,5 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.

Трейдеры продолжают следить и за ситуацией после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, что привело к скачку нефтяных цен в понедельник. Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти после этих атак в субботу сократил добычу на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Но во вторник министр энергетики королевства объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а добыча пока восстановилась наполовину, и что страна восстановит уровень мощностей в нефтедобыче в 11 миллионов баррелей в сутки к концу сентября. В результате нефть по итогам дня отыграла вниз часть предыдущего роста.