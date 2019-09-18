МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты стабилен к доллару и умеренно повышается против евро на фоне сползания европейской валюты на форексе, говорят эксперты.

Рынок нефти слегка снижается после широких колебаний в предыдущие дни, не давая четких сигналов динамике курса. Ожидания решений и комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США также удерживают игроков от активных операций, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.51 мск не меняется — 64,36 рубля, курс евро снижается на 18 копеек, до 71,09 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ДИНАМИКУ ФОРЕКСА

Рубль днем стабилизировался против доллара и повышается к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе в район 1,105 доллара. Доллар растет в основной валютной паре на ожиданиях трейдерами решения ФРС относительно уровня учётной ставки и прогноза роста экономики США.

Рынок нефти остается под легким давлением – баррель марки Brent дешевеет на 0,2% до 64,42 доллара, "отдыхая" после резких взлётов и падений начала недели.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты в субботу сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Но саудовский министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман во вторник объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а добыча пока восстановилась наполовину.

Также инвесторы обращают внимание и на данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте её запасов в СШA. АPI отчитался о неожиданном росте запасов нефти в стране за прошлую неделю — на 592 тысячи баррелей. Аналитики ожидали, что запасы за отчетный период снизились, на 2,5 миллиона баррелей. Минэнерго США вечером представит официальные данные об этом.

Сдерживающее влияние на валютный рынок оказывает ожидание инвесторами решения и комментариев ФРС относительно базовой ставки сегодня вечером.

Пока же доллар мало меняется к рублю, а евро снижается на 0,2%. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 4,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Вслед за снижением нефти рубль отступил от локальных максимумов, отметил Евгений Кошелев из Росбанка.

"Тем не менее, мы не склонны полагать, что рубль в краткосрочной перспективе будет следовать по траектории ослабления, так как в ближайшие дни ожидается поддержка со стороны экспортеров перед крупными налоговыми выплатами 25 и 27 сентября", — добавил он.

Фундаментально рубль остается в существенно более выигрышной позиции, чем его конкуренты с других развивающихся рынков, особенно в свете предстоящих налоговых выплат в РФ, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Поэтому без учета возможных изменений на внешних рынках после решения ФРС курс все равно имеет шансы и далее колебаться около уровня 64 рубля за доллар. Если же ФРС подтвердит курс на мягкость политики в будущем, то общее восстановление аппетита к риску способно вывести курс доллара на уровни ниже 64 рублей", — оценил он.

Впрочем, есть и пессимистические оценки. Повышенные риски ослабления рубля сохраняются — рубль уже вернулся к уровням до атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, скорее всего, его ослабление продолжится, полагают аналитики Райффайзенбанка.