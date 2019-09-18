МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26225 с погашением в мае 2034 года на 18,16 миллиарда рублей из предложенных 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 100,5618% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,31% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,6366% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,31% годовых. Спрос составил 28,6 миллиарда рублей.

Минфин РФ в среду также предложит ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 года на 5,349 миллиарда рублей.

На предыдущем аукционе, состоявшемся 11 сентября, Минфин разместил ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 14,55 миллиарда рублей из предложенных 20 миллиардов рублей. Спрос составил 37,8 миллиарда рублей.