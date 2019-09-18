МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил инфляционные облигации федерального займа (ОФЗ) серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 5,349 миллиарда рублей, спрос при этом составил 19,54 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 92,915% к номиналу, доходность по цене отсечения — 3,51% годовых. Средневзвешенная цена составила 93,007% к номиналу, средневзвешенная доходность — 3,5% годовых.

На предыдущем аукционе ранее в среду Минфин разместил ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года на 18,16 миллиарда рублей из предложенных 20 миллиардов. Спрос составил 28,6 миллиарда рублей.