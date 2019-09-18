МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в среду в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.50 мск индекс Dow Jones опускается на 0,18%, до 27060,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,31%, до 8160,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 2996,73 пункта.

Внимание трейдеров сфокусировано на уровне учётной ставки, которую установит ФРС сегодня в ходе заседания. По данным CME Group, 70,4% экспертов прогнозируют, что показатель будет уменьшен на 25 базисных пунктов, остальные 29,6% ожидают сохранения текущего уровня в 2-2,25% годовых. Ранее в сентябре, по данным этой же организации, количество экспертов, ожидающих ослабления монетарной политики в США, превышало 88%.

После заседания ФРС традиционно пройдет выступление главы регулятора Джерома Пауэлла. "Внимание будет сосредоточено на заявлениях относительно монетарной политики, независимо от того, даст ли он сигналы о том, что снижение ставки — это изменение направления движения, или же просто еще одно снижение… в середине цикла", — отметил старший инвестиционный стратег и портфельный менеджер Slate Stone Wealth LLC в Нью-Йорке Роберт Павлик (Robert Pavlik), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Давление на индексы также оказывают данные финансовой отчетности логистической компании FedEx. Согласно релизу, чистая прибыль компании по итогам первого квартала 2020 фингода сократилась на 133 миллиона долларов, до 800 миллионов. Акции компании падают в цене на 12,6%.

Немного сдерживают темпы падения индексов данные о числе новостроек в США. Так, согласно данным министерства торговли страны, количество новых домов резко увеличилось — на 12,3% в месячном выражении, до 1,364 миллиона. Аналитики ожидали, что показатель составит 1,25 миллиона новостроек.