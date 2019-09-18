МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером растет в ожидании стабилизации рынка нефти после новостей из Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 17.42 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,35 доллара, или на 0,09%, до 1514,75 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,79%, до 17,997 доллара за унцию.

Рост стоимости металла поддерживается новостями из Саудовской Аравии. Опасения инвесторов относительно рисков замедления мировой экономики ослабли после того, как министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман сообщил, что уровень мощностей в нефтедобыче в 11 миллионов баррелей в сутки будет восстановлен к концу сентября.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Аналитик FXTM Лукман Отунуг (Lukman Otunuga), чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что на настроение трейдеров повлияли "надежды на то, что добыча в Саудовской Аравии будет восстановлена и цены на нефть начнут снижаться". Он добавил, что именно по этой причине можно наблюдать спокойствие на рынке в преддверии заседания ФРС.

Сдерживает темпы роста цены на металл ожидание заседания Федрезерва, в рамках которого регулятор, вероятно, ослабит монетарную политику. По данным CME Group, 70,4% аналитиков ожидают снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2-2,25%.