МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к другим мировым валютам в среду вечером перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.15 мск курс евро к доллару снижался до 1,1059 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1071 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 108,2 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,12 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,1%, до 98,36 пункта.

Двухдневное заседание ФРС завершится в среду. Несмотря на то, что количество экспертов, ожидавших снижения ставки, уменьшилось, ослабления монетарной политики по-прежнему ожидает большинство.

По данным CME Group, 72,7% экспертов прогнозируют, что показатель будет уменьшен на 25 базисных пунктов, остальные 27,3% ожидают сохранения показателя на текущем уровне в 2-2,25% годовых. На прошлой неделе, по данным этой же организации, количество экспертов, ожидающих ослабления монетарной политики достигало более чем 88%.

"В целом мы считаем, что итоги встречи могут разочаровать ожидания рынков, которые придерживаются "голубиных" настроений", — отметили стратеги Scotiabank, чье мнение приводит агентство Рейтер.