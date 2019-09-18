МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты к доллару и евро повышался вечером на фоне интереса инвесторов к ОФЗ, говорят эксперты.

Ожидания решений и комментариев ФРС США поддерживают невысокую рыночную активность, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.21 мск снижался на 19 копеек — до 64,17 рубля, курс евро — на 28 копеек — до 70,99 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В УМЕРЕННОМ РОСТЕ ПЕРЕД РЕШЕНИЕМ ФРС

Рубль вечером повышался против доллара и в большей степени – к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе в район 1,105 доллара. Доллар получает поддержку от позитивных данных по рынку недвижимости США за август.

Рубль растет, отыгрывая сохраняющийся интерес инвесторов к рублевым активам. Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил инфляционные ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 5,349 миллиарда рублей, спрос при этом составил 19,54 миллиарда.

Рынок нефти остается под легким давлением – баррель марки Brent дешевеет на 0,5% до 64,18 доллара.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 сентября, увеличились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 417,1 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики ожидали снижения запасов на 2,5 миллиона баррелей.

Запасы бензина увеличились на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,3% — до 229,7 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 0,5 миллиона баррелей.

Сдерживающее влияние на рыночную активность оказывает ожидание инвесторами решения и комментариев ФРС США по базовой ставке, которое будет озвучено в 21.00 мск.

Пока же доллар и евро снижаются на 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти при этом колебалась около уровня 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рубль чувствует себя уверенно на фоне сохраняющегося спроса на ОФЗ и приближающихся налоговых платежей, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Впрочем, в вечерние часы на рынке может наблюдаться повышенная волатильность. Снижение ставки ФРС не гарантировано, как и то, что будут озвучены планы по дальнейшему смягчению денежной политики. Сильные данные по рынку недвижимости в США вкупе с небольшим ростом инфляции пока никак не стимулируют регулятора к активным действиям", — добавил он.

Смягчение риторики в американо-китайском торговом споре существенно изменило вероятность снижения ставки ФРС, рассуждает Игорь Клюшнев из ИК "Фридом Финанс", говоря о факторах курсовой динамики рубля. Вероятность того, что ставка не будет изменена совсем, за месяц выросла с 0% до почти 35%, и это объяснимо – в самой ФРС фактор неопределенности от торговых войн выделялся в качестве главного, отметил он.

"Экономические данные в США не подтверждают необходимость снижения ставки прямо сейчас. Однако аргументом в пользу понижения являются околонулевые ставки, принятые Центробанками многих стран. Если ФРС примет решение воздержаться от смягчения монетарной политики, это вызовет заметный спад котировок рисковых активов. Но вполне вероятно, что регулятору и нужно сейчас взять паузу, чтобы иметь в дальнейшем, в более явных условиях угрозы рецессии, больше возможностей для маневра", — сказал Клюшнев.