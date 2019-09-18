МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,33%, до 6,61 доллара, "Новатэка" — увеличилась на 1,27%, до 207,6 доллара, "Лукойла" — на 0,12%, до 84,7 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 0,33%, до 7,21 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 1,07%, до 32,45 долларов.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 2,54%, до 25,04 доллара, "Северстали" — уменьшилась на 1,1%, до 15,26 доллара, НЛМК — снизилась на 0,95%, до 22,88 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 0,69%, до 1,32 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,07%, до 14,83 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", потеряли в цене на 0,56%, до 17,7 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" увеличилась на 0,99%, до 13,72 доллара, "Ленты" — уменьшилась на 0,87%, до 3,41 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 0,45%, до 3,98 доллара.