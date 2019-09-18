МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся разнонаправленно по основным индексам недалеко от уровня предыдущего закрытия в ожидании участниками рынка решения ФРС США по ставке, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,08% — до 2818,6 пункта, индекс РТС вырос на 0,05%, до 1382,16 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.19 мск снижался на 14 копеек – до 64,22 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 71,06 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 1,22% — до 63,76 доллара за баррель.

"С фундаментальной точки зрения инвесторы находились в ожидании подведения итогов заседания ФРС. На мировых площадках присутствует риск продаж рискованных активов в том случае, если американский регулятор не даст достаточно четких сигналов в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (даже при условии снижения процентных ставок на 25 базисных пунктов на текущем заседании)", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"В целом ситуация на глобальных площадках в среду сохраняла умеренно негативный характер. Вчерашнее сильное снижение нефти, вызванное сообщением о вероятном более быстром восстановлении саудовской добычи, привело к улучшению настроений глобальных инвесторов, однако данный позитив продлился недолго", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Русала" (4,29%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции выросли на 3,06%, префы – на 1,92%), депозитарные расписки "Эн+ Груп" (2,43%), обыкновенные акции "Башнефти" (1,88%), префы "Ленэнерго" (1,71%), акции "Норникеля" (1,71%), "Интер РАО" (1,18%), обыкновенные акции "Россетей" (1,11%) и акции ТГК-1 (1,1%).

Среди аутсайдеров — обыкновенные акции "Сургутнефтегаз" (-2,61%), НЛМК (-1,49%), депозитарные расписки X5 (-1,43%), акции "Северстали" (-1,2%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,01%), акции "Газпром нефть" (-0,92%), "Фосагро" (-0,89%), ОГК-2 (-0,85%).

ПРОГНОЗЫ

"Внимание инвесторов направлено на комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США, который сегодня завершает свое двухдневное заседание. Рынки ждут от регулятора снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов. Однако особое внимание игроков будет сосредоточено на дальнейших планах заокеанского Центробанка, свет на которые может пролить его глава Джером Пауэлл в рамках пресс-конференции. Регулятор опубликует итоги заседания в 21.00 мск, пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла начнется в 21.30 мск", — отмечает Сергей Дроздов из "Финама".

"Рублевый индекс опустился чуть ниже поддержки 2820 пунктов, что увеличивает шансы движения к 2800 пунктам. Долларовыи? индикатор удерживался чуть выше поддержки 1380 пунктов. Инвесторы предпочли взять паузу в ожидании подведения итогов заседания ФРС. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2800-2845 пунктов", — говорит Кожухова из "Велес Капитала".