МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Разработчик IT-решений в сфере киберзащиты Acronis, основанный выходцем из СССР Сергеем Белоусовым, в рамках раунда инвестиций привлек 147 миллионов долларов от пула инвесторов во главе с Goldman Sachs, говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что в результате инвестиционного раунда оценка компании превысит 1 миллиард долларов. Привлеченные средства позволят Acronis поглощать компании, расширять свои команды инженеров в Сингапуре, Болгарии и штате Аризона, а также открывать новые центры обработки данных. Кроме того, компания Acronis будет использовать капитал для ускорения роста бизнеса в Северной Америке в партнерстве с Acronis SCS, независимым продавцом и поставщиком программного обеспечения, работающим с госучреждениями, отмечает компания.

"Инвестиционный раунд, организуемый Goldman Sachs, поможет нам ускорить разработку продуктов благодаря поглощению компаний и приобретению дополнительных ресурсов, а также сделает рост бизнеса еще более быстрым", — приводятся в сообщении слова основателя и гендиректора Acronis Сергея Белоусова.

В сообщении отмечается, что в 2018 году бизнес Acronis показал рост на 20%, а в 2019 году рост ожидается на 30%.

Acronis – международная IT-компания, которая была основана в 2003 году в Сингапуре и зарегистрирована в качестве корпорации в Швейцарии в 2008 году. Acronis разрабатывает решения в области киберзащиты, аварийного восстановления, хранения данных, а также синхронизации и совместного доступа к корпоративным данным.

Клиентская база Acronis насчитывает свыше 5 миллионов пользователей и более 500 тысяч предприятий в 150 странах мира. Acronis имеет две штаб квартиры – международную в Сингапуре и корпоративную в Швейцарии. В команде Acronis работает более 1400 человек в 27 офисах по миру. Также компания имеет центры исследований и разработок в США, Сингапуре, Швейцарии, Болгарии и России.