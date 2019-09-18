МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.47 мск курс евро к доллару снижался до 1,1018 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1071 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 108,44 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,12 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,28%, до 98,54 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару снижался до 1,1067 доллара, доллар дорожал к иене до 108,15 иены за доллар, а индекс доллара рос на 0,06%.

ФРС по итогам заседания 17-18 сентября ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 1,75-2% с 2-2,25% годовых. При этом некоторые аналитики ожидали сохранения ставки на уровне июля. Следующее заседание запланировано на 29-30 октября.