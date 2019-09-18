МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы падают в среду в пределах 1% после ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21,49 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,77% — до 26902,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 1,13%, до 8093,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,82%, до 2981 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС индекс Dow Jones снижался на 0,23% — до 27047,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,62%, до 8135,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,35%, до 2995,3 пункта.

ФРС по итогам заседания 17-18 сентября ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 1,75-2% с 2-2,25% годовых. При этом некоторые аналитики ожидали сохранения ставки. Следующее заседание запланировано на 29-30 октября.

Инвесторы также оценивают слова главы ФРС Джерома Пауэлла, который выступает на пресс-конференции после публикации решения ФРС по ставке. Он отмечает сохранение неопределенности по росту мировой экономики.