МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Показатели доходности десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) продолжают опускаться после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и снижения ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%, свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries на 21.54 мск опускалась на 2 базисных пункта – до 1,794% по сравнению с 1,751% до объявления решения ФРС против уровня прошлого закрытия в 1,814%. Доходность тридцатилетних US Treasuries опускалась на 3,7 базисных пункта — до 2,243% против 2,216% до публикации, уровень прошлого закрытия составлял 2,28%.

ФРС по итогам заседания 17-18 сентября ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 1,75-2% с 2-2,25% годовых. При этом некоторые аналитики ожидали сохранения ставки на уровне июля. Следующее заседание запланировано на 29-30 октября.